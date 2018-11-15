Antalya'da Av Bayileri ve Eğlence Mekanları Denetlendi

15 Kasım 2018 Perşembe 16:41



15 Kasım 2018 Perşembe 16:41

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kentteki av bayileri ve eğlence mekanlarını denetledi.Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 71 ekip ve 390 personelle yapılan uygulamada, 81 av bayisi kontrol edildi.Uygulamada bir ruhsatsız av bayisine işlem yapılıp, 14 ruhsatsız yivsiz tüfek, 12 faturasız kurusıkı tabanca, 4 bin 350 kurusıkı tabanca mermisi ve 2 havai fişeğe el konuldu.Ayrıca 172 umuma açık yer kontrol edildi, 8 işletmeye işlem yapıldı.Sorgulaması yapılan bin 984 kişiden, araması bulunan 10'u yakalanırken, 114 araçtan ise 5 araca 4 bin 853 lira ceza uygulandı.