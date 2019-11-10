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Antalya'da AVM'ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir AVM'ye ait depo yakınında plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu.

10.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:07Antalya'da AVM'ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu
'nın ilçesinde bir AVM'ye ait depo yakınında plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu. ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında alevlerin sıçradığı depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00'da Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bir AVM'ye ait ve içerisinde ürünler bulunan deponun yakınındaki plastik kasalardan çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, rüzgarın etkisiyle alevler bir anda depoya sıçradı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösterdi. Çevredeki vatandaşları korkutan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Alevleri görüp olay yerine koşan vatandaşlardan birisi, itfaiyenin yangına hemen müdahale ettiğini belirterek, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırması devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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