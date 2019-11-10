Haberler » Güncel » Antalya'da AVM'ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu - Haber

Antalya'da AVM'ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir AVM'ye ait depo yakınında plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu.

10.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:10Antalya'da AVM'ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu
'nın ilçesinde bir AVM'ye ait depo yakınında plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu. ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında alevlerin sıçradığı depoda maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 16.00'da Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bir AVM'ye ait ve içerisinde ürünler bulunan deponun yakınındaki plastik kasalardan çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, rüzgarın etkisiyle alevler bir anda depoya sıçradı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösterdi. Çevredeki vatandaşları korkutan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Alevleri görüp olay yerine koşan vatandaşlardan birisi, itfaiyenin yangına hemen müdahale ettiğini belirterek, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırması devam ediyor.
(Mehmet Demirci/İHA)

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
18:15 MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"
18:20 MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"
18:18 Oktay: "İş insanlarımızı Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum"
18:17 Pendik'teki silahlı saldırının şüphelileri polis merkezine getirildi
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:20:56