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Antalya'da ayağını şoför kapısının penceresinden uzatan sürücüye ceza kesildi

Manavgat ilçesinde şoför kapısının penceresinden ayağını uzatarak otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı.

02.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:12Antalya'da ayağını şoför kapısının penceresinden uzatan sürücüye ceza kesildi
ilçesinde şoför kapısının penceresinden ayağını uzatarak otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı.
Manavgat'ın turizm bölgesinde, sürücüsünün bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobili görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
Beşkonak yakınlarında durdurulan otomobilin sürücüsü S.E. (22) karakola götürülerek, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 650 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 65 ceza puanı uygulandı.

Beşkonak, Manavgat, Güncel

Kaynak: AA

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