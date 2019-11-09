Haberler » Güncel » Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu - Haber

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

09.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:36Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.
İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı, ele ele tutuşan baba ve çocuklarının cesedinin evin salonunda, anneninkinin ise banyoda bulunduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Daireye girebilmek için apartmanın önünde KBRN ekibini bekleyen polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51 Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu 53 gözaltı
10:51 Antalya icra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis-arşiv
10:51 İstanbul-ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu
10:51 Burdur sipsi için coğrafi işaret alınacak
10:51 Van hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyor
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
09:41 İnşaat malzemeleri dükkanı sahibi kadın, erkek mesleği algısını kırdı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:51:28