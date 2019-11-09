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Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

09.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:17Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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