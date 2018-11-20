Antalya'da Azeri ve Türk Gençleri Buluştu

20 Kasım 2018 Salı 11:09



20 Kasım 2018 Salı 11:09

Antalya'nın Serik İlçesi'nde "Bir Millet İki Devlet Gençlik Buluşması" Azeri ve Türk gençlerini buluşturdu.Serik Belediyesi ve Gençlik Platformunun birlikte düzenlediği "Bir Millet İki Devlet Gençlik Buluşması" Azeri ve Türk gençlerini bir araya getirdi. Belek Turizm merkezinde düzenlenen "Bir Millet İki Devlet Gençlik Buluşması" ile İki kardeş ülkenin gençleri birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Gençlik buluşmasına Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzeyeva, Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği Başkanı Farid Shahbazli, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybaniz Hasimova, Serik Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan ile Azeri ve Türk gençleri katıldı.Çalık: "Gönül kapılarımızı Azeri dostlarımıza açtık"İki kardeş ülkenin gençlerini buluşturan organizasyonda Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Bugüne kadar çok toplantılar ve zirveler yaptık. Ama bu kadar anlamlı bir zirveyi ilk kez düzenliyoruz. Çünkü kardeş ülkemiz olan Azeri kardeşlerimizle bir aradayız. Bir millet iki devlet olan bizler, iyi ve kötü günde her zaman birlikteyiz. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin dünyada eşi benzeri yok. Bu sadece stratejik ortaklık olarak tanımlanamaz, ondan çok daha öte bir dost ilişkisidir; ortak değerlere, tarihe, kültüre, dine, dile, coğrafyaya dayalı bir kardeşliktir. Bir kader ortaklığıdır. Türkiye'nin gelişmesi Azerbaycan'ın olduğu kadar Azerbaycan'ın gelişmesi de Türkiye'nin gelişmesi demektir" dedi.Çalık, "İki ülke arasında geliştirdiğimiz kardeşlik ilişkilerimiz iki ülke vatandaşları adına büyük bir gelecek vaat ediyor. İşbirliğimizi daha da genişletmek için tüm platformları ve olanakları kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Serik Belediyesi olarak ilkini gerçekleştireceğimiz Gençlik Buluşmaları ile en yüksek seviyede olan ilişkilerimizi daha da genişletecek olmanın heyecanı içindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekten kardeşlik derecesinde sevgi ve saygı var. Bizlerde bu sevgi ve saygıyı güçlendirmek için gönül kapılarımızı Azeri dostlarımıza açtık" diye konuştu.Buluşmada, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100 Yıllık Tarihi kutlama filmi izlendi. Azeri gençlerde söyledikleri şarkılarla, toplantıya renk kattı. Etkinlik sonunda Türk ve Azeri heyeti karşılıklı günün anısına çeşitli hediyeler takdim ettiler. - ANTALYA