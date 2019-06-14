14.06.2019 14:00
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Antalya'da babanın çocuklarını darbettiği iddiası

Antalya

Antalya'da bir markette çocuğuna tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan baba, serbest bırakıldı.

Antalya'da bir markette çocuğuna tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan baba, serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir markette 5 yaşındaki çocuğu H.E.Y'yi tokat atarak darbetmesiyle ilgili görüntülerin bir televizyon kanalında yer aldığı belirtildi.
Çocuğun 25 Mayıs'ta babası tarafından darbedildiği belirtilen açıklamada, olaydan iki gün sonra anne H.Y'nin şikayetçi olduğu ve daha sonra şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında babası tarafından darbedildikleri öne sürülen H.E.Y. ve U.Y'nin doktor raporları alındıktan sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan babanın "basit yaralama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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