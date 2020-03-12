Antalya'da babasını bıçaklayan sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Antalya'da tartıştığı babasını bıçakla yaralayan sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
12.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:40
Antalya 'da tartıştığı babasını bıçakla yaralayan sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus U, yaraladığı babası Enver U, ve avukatı katıldı.
Söz verilen Şeyhmus U, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim hükümlerini uyguladığı sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması"na da karar verdi.
Şeyhmus U. (19), 16 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'ndeki dükkanda çıkan tartışmada, babası Enver U'yu bıçakla yaralamıştı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus U, yaraladığı babası Enver U, ve avukatı katıldı.
Söz verilen Şeyhmus U, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim hükümlerini uyguladığı sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması"na da karar verdi.
Şeyhmus U. (19), 16 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'ndeki dükkanda çıkan tartışmada, babası Enver U'yu bıçakla yaralamıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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