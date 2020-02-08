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Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

08.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:06Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı
'nın ilçesinde babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Maksym Darmenko (23), avukatı ve tercüman katıldı.

Söz verilen sanık Darmenko, babasını öldürdüğü iddialarını kabul etmediğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Maksym Darmenko, İncekum Mahallesi'nde 18 Haziran 2019'da tatil yaptığı babası Yurii Darmenko'ya (80) otel odasında yumruk atarak ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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