Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen bir şüpheli yakalandı.
Kestel Mahallesi'nde bir bahçeden 272 avokadoyu getirdikleri torbaya koyan 2 kişi, bahçe sahibi Berin K. tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bahçede bulunan cep telefonundan şüphelilerden M.A'nın (37) kimliği belirlendi.
Aynı mahalledeki adrese düzenlenen operasyonda M.A'yı gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli M.K'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı.