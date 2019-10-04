Haberler » 3. Sayfa » Haber

Antalya'da balık ihalesinde silahlı kavga

Antalya'da iki grup arasındaki çıkan balık ihalesi kavgasında 6 kişiden 2'si silahla, 4'ü darp sonucu yaralandı.

04.10.2019 10:43Antalya'da balık ihalesinde silahlı kavga
Antalya'da iki grup arasındaki çıkan balık ihalesi kavgasında 6 kişiden 2'si silahla, 4'ü darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, balık ihalesinde alıcı ile satıcılar arasında fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen alıcı grup, ihaleden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen alıcı grubun üyeleri, ellerindeki tabanca ve tüfekle satıcı gruba saldırdı. Balık satıcısı gruptan K.P. sol bacağından, E.S. sol kolundan tabancayla, F.H. darp nedeniyle yaralandı. Satıcı grubun da karşılık verdiği olayda alıcılardan D.G., Ç.G. ve M.G. darp sonucu yaralandı. Demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişilik alıcı grup olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 9 şüpheli ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:25 Hatay'da ormanlık alan alev alev böyle yandı
16:25 İspanya'dan İstanbul'a giden uçak Ukrayna'da düştü
16:24 Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı
16:24 İş adamının eşine kurduğu 'ölüm tuzağı' nı azmettirilen 'kiralık katil' bozmuş
16:22 Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
16:20 İzmir'de parklardaki hırsızlığa karşı kameralı önlem
16:19 Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı