Haberler » Güncel » Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen balon balıklarına el konuldu - Haber

Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen balon balıklarına el konuldu

Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen zehirli bir tür olan balon balıklarına el konuldu.

07.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:58Antalya'da balıkçı tezgahında sergilenen balon balıklarına el konuldu
'da balıkçı tezgahında sergilenen zehirli bir tür olan balon balıklarına el konuldu.
ilçesindeki bir pazar yerindeki balık tezgahında zehirli bir tür olan balon balıkları olduğunu fark eden bir kişi, balıkların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.
Paylaşımı ihbar kabul eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince tezgahtaki 13 balon balığına el konuldu. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal medya hesabından Bahçeyaka Mahallesi'ndeki pazar yerindeki balıkçı esnafının bulunduğu bir tezgahtaki balon balıklarına el konulduğunu, tezgahtarın ifadesinin alındığını bildirdi.
Öte yandan esnafın balon balıklarını satmadığını, tezgahı süslemesi için bıraktığını söylediği iddia edildi.

Döşemealtı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44 DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline afet bilinci eğitimi verildi - Haber
16:43 Şehit Polis Alaattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haber
16:42 Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI) - Haber
16:42 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var" - Haber
16:37 Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
7.12.2019 16:45:31