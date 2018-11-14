Antalya'da Balkonda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Antalya
'da, ikinci kat balkonunda iki gündür mahsur kaldığı belirlenen kedi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Muratpaşa
ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklayan turistler, odalarının karşısındaki apartmanın balkonunda bir kedinin iki gündür mahsur kaldığı yönünde otel yetkililerine bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, ucunda ip bulunan demir çubukla, yan dairenin balkonundan kediye ulaşmaya çalıştı.
Bu sırada korkan kedi, balkona yakın bir ağacın dalına zıpladı. Bunun üzerine bir polis memuru, merdiven ile tırmandığı ağaçtaki kediyi indirdi. İtfaiye
ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmalarını turistler de izledi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:21