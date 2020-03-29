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Antalya'da balkondan balkona spor

ANTALYA'da, spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kurduğu ses ve müzik sistemiyle kendisi gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan komşularına balkondan spor yaptırdı.

29.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:41
Antalya'da balkondan balkona spor

ANTALYA'da, spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kurduğu ses ve müzik sistemiyle kendisi gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan komşularına balkondan spor yaptırdı.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalanların, özellikle sportif faaliyetlerini balkonlara taşıdığı görüldü. Salgın öncesi her sabah Muratpaşa ilçesindeki Bayındır Parkı'nda spor yapan ev kadınları, Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Ülker Pınar Eren sayesinde balkonlarında egzersiz yapmaya başladı. Kadınlara, balkonda eşleri ve çocukları da eşlik etti.Kendi evinin balkonuna müzik ve ses sistemi kuran spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kulaklıklı mikrofonla komşularına sesleniyor. Evlerinden çıkamayan komşularına spor yaptırmaktan mutlu olduğunu belirten Eren, "Kendim ve komşularımın üzerlerindeki negatif enerjiyi atmamız için böyle bir proje geliştirdim. Koronavirüsten sonra hafta sonları evde spor yapıyordum. Komşularımı da bu aktiviteye dahil etmek istedim. Onları bir nebze de olsa stresten kurtarma hem de kilo sorunu olanlara faydam olur, düşüncesi ile böyle bir şey düşündüm. Hem mesafe sorunu yok hem temas yok. Komşularım bana eşlik ediyor. Her cumartesi ve pazar bu etkinliği yapıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sabah, Güncel

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