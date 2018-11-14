Antalya'da balkondan kedi kurtarma operasyonu

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

Antalya'da balkondan kedi kurtarma operasyonuKedi mahsur kaldığı balkondan itfaiye ve polis tarafından kurtarıldıANTALYA - Antalya'da beş katlı bir binanın üçüncü kat balkonunda 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00'da Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesindeki 5 yıldızlı otelin yanında bir apartmanda meydana geldi. Otelde konaklayan yabancı turistler, odalarının karşısındaki apartmanın balkonunda bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı sürekli miyavladığı şeklinde otel görevlilerine bilgi verdi.İhbarla apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci, ucunda ip bulunan demir çubukla, yan dairenin balkonundan kediye ulaşmak istedi. Kendisine uzatılan ipten korkan kedi, balkona yakın olan ağacın dallarına atladı. Bir süre ağaçta mahsur kalan kediyi polis memuru tırmandığı merdiven yardımıyla kurtardı.Ağaçtan inen kedi gözlerde kayboldu.