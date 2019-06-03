Antalya'da bayram namazı saat kaçta? 2019 il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Antalya'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Antalya bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Antalya Ramazan Bayramı Saati: 6.16

Akseki: 06.12

Aksu: 06.16

Alanya: 06.12

Demre: 06.21

Elmalı: 06.20

Finike: 06.20

Gazipaşa: 06.11

Gündoğmuş: 06.11

ibradı: 06.12

Kaş: 06.22

Kemer: 06.18

Korkuteli: 06.18

Kumluca: 06.19

Manavgat: 06.14

Serik: 06.15

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayramlarda camileri dolduran cemaatin, toplamda 2 rekat olan bayram namazını adım adım nasıl kıldığını derledik. Bayram namazının kılınışı birinci rek'at:

* Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

* İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

* Hem imam, hem de cemaat "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

*Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

*Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram namazının kılınışı ikinci rek'at:

*İmam Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

*Oturuşta; imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti farklıdır.

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RAMAZAN BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Dini bayramların toplumsal kaynaşma, birlik ve dayanışma açısından önemli bir rolü vardır. Ramazan Bayramı öncesi Ramazan ayı boyunca Müslümanlar oruç tutarlar. İftar davetleri düzenler, teravih namazlarına katılırlar. Bir ay boyunca her gün aç ve susuz kalarak Yüce Allah'ın emrini yerine getirirler.

Oruç ayının sonuna yaklaşıldığında da çocuklara yeni giysiler alınır, bayramda gelenlere ikram etmek amacıyla hazırlıklar yapılır. Şeker, kolonya, gül suyu vb. alınıp tatlılar hazırlanır. Bayramın birinci günü sabah ezanıyla kalkılır. Namaz için camiye gidilir. Bayram namazından sonra genellikle camilerde bayramlaşma olur. Evlerde küçükler büyüklerin ellerini öperek, bayramlaşırlar. Onlara harçlık veya hediye verilir. Öncelikle ailede bulunan herkes birbiriyle bayramlaşır.Bayramda komşular, akrabalar, dost ve arkadaşlar ziyaret edilir. Onların bayramları kutlanır.