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Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi

Antalya'da bazı vatandaşlar, çocuk ve spor parkının yanındaki apartmanın çatısına baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi.

29.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:39 Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi
'da bazı vatandaşlar, çocuk ve parkının yanındaki apartmanın çatısına baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi.

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi sakinleri, Barbaros Caddesi'nde çocuk ve spor parkının yanındaki apartmanın çatısına baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdiler. Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda toplanan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, istasyonu kuran görevlilere ve apartman sahibine tepki gösterdiler. Ellerinde baz istasyonunun zararlarını içeren görseller taşıyan çocuklar ise, kanser olmak istemediklerini, baz istasyonunun kurulmasına karşı olduklarını dile getirdiler.

Kurulacak baz istasyonunun sadece apartmanda oturanlara değil, tüm mahalleye zararının olacağını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Ünal, "Baz istasyonunun etrafa yayacağı radyasyon insanların kanser olmasına neden olacak. Kurulacağı apartmanın bitişiğindeki parkta oynayan çocuklarımız, spor yapanlar radyasyondan etkilenecek. Üç kuruş için bu apartmanın sahipleri çocuklarımızın kanser olmasına neden olacak. Biraz ileride yine küçük çocukların okuduğu ilkokulumuz var. Mahallemizde baz istasyonu kurulmasını kesinlikle istemiyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baz istasyonunun kurulmakta olduğu apartmanda kiracı olduğunu belirten bir vatandaş, baz istasyonu konusunda kendilerinin görüşünün alınmadığını, kendilerinin baz istasyonunun kurulmasına rızalarının olmadığını, ev sahibinin tek başına buna karar verdiğini dile getirdi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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