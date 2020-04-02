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Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı

ANTALYA'da çoğu vatandaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe gibi önlemlere uymadığı gözlendi.

02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı

ANTALYA'da çoğu vatandaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe gibi önlemlere uymadığı gözlendi. Cep telefonunu tamir ettirmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki vatandaş, zabıta ekibi tarafından önce telefoncuya, sonra da evine götürüldü.

Dünyayı saran koronavirüs  nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemede 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Antalya 'da çoğu vatandaş dikkat ederken, bazı kesimlerin ihmali gözlerden kaçmadı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddedeki banka ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda uyarırken, vatandaşların banklara oturmasının da yasak olduğunu dile getirdi.

TELEFON TAMİRİ İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekerken, telefonunu tamire götürmek için çıktığını dile getiren 85 yaşındaki bir vatandaşı zabıta ekibi, ilk olarak telefoncuya daha sonra ise evine götürdü.

Polis ve zabıta ekipleri, cadde üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşları, banklara oturmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarmaya devam etti.

Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı - Haberler

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