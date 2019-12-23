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Antalya'da beden eğitimi öğretmeni, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

Antalya'da trafikte tartıştığı sürücünün bıçakla yaraladığı beden eğitimi öğretmeni hastaneye kaldırıldı.

23.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:36 Antalya'da beden eğitimi öğretmeni, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
'da trafikte tartıştığı sürücünün bıçakla yaraladığı beden eğitimi öğretmeni hastaneye kaldırıldı.
Bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Turgay Ekici, ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsüyle "yol verme meselesi" yüzünden tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Ekici'yi bıçakla karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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