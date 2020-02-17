Haberler » Güncel » Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber

Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu.

17.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:30Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1217 Sokak'ta bulunan Osmankarakuyu Cami'nde meydana geldi. İddialara göre, caminin tuvaletine giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, isminin 33 yaşındaki Sinan Karaçam olduğu tespit edilen genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Korumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 21:54:19