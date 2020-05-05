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Antalya'da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu için kolaylık

Antalya'da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu için kolaylıkANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 resmi plakalı otobüse, bisikletin toplu ulaşıma entegre edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bisiklet taşıma aparatı takıldı.

05.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:18
Antalya'da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu için kolaylık
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 resmi plakalı otobüse, bisikletin toplu ulaşıma entegre edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bisiklet taşıma aparatı takıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hem çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet taşıma aparatlı otobüsler, şehir içi ulaşımda hizmete sunuldu. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve toplu ulaşıma entegre edilmesi amacıyla resmi plakalı 25 otobüse bisiklet taşıma aparatı takıldı. Böylece bisiklet sürücülerine rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Antalya Ulaşım AŞ. ANTOBÜS depolama merkezinde otobüslerin şasilerine aparatlar, montajlandı. Montajı biten otobüslerle şehir içi seferlere başlandı.
Aparatların, aynı anda 2 bisiklet taşıma kapasiteli olduğu belirtildi. Sistem, üzerinde bisiklet yokken otobüsün ön kısmında kapalı durumda kalabiliyor. Bisikletli yolcu bineceğinde ise yolcu tarafından pratik şekilde açılıyor. Kullanıcı, bisikleti taşıma bölgesine yerleştirdikten sonra yolculuğuna başlayabiliyor. Yolculuğun bitiminde de bisikleti yerinden çıkararak, düzeneği kapalı konuma getirmek gerekiyor. Aparat sisteminin nasıl işlediği, otobüslerin ön tarafına yapıştırılan bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak yer alıyor. Antalya’da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu için kolaylık

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

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