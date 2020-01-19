Antalya'da besicinin parasını gasbettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde bir besicinin 10 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak
'ta besicilik yapan Rıza M'nin koyunlarını sattıktan sonra sokakta yürürken 10 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüpheliler Y.B, İ.B, R.Y. ve E.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve E.D. çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.