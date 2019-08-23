Haberler» Yerel» Haber

Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurdu

Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurduANTALYA - Antalya'nın Kortuteli ilçesi Korkuteli Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursunda kalan 62 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

23.08.2019 12:40
Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurdu
Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurdu
ANTALYA - Antalya'nın Kortuteli ilçesi Korkuteli Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursunda kalan 62 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 62 öğrenci ilk tedavilerinin ardından taburcu oldular.
Korkuteli İlçe Müftülüğü Erkek Kuran Kursu'nda kalan 62 Öğrenci akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 34 Öğrenci Korkuteli Devlet Hastanesi, 28 Öğrenci ise özel bir hastaneye geldi. Öğrenciler ilk müdahalelerin ardından taburcu oldular.
Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, su ve yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.
Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurdu

Kuran-ı Kerim, Korkuteli, Antalya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
14:28   İnekleri telef olan aileye yardım
14:23   Engelli bireyler sanat öğreniyor
13:44   Bodrum uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak
12:40   Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesi: 62 öğrenci hastanelere başvurdu
12:26   Vali Elban başarılı öğrencileri makamında ağırladı
11:54   Büyükşehir belediyesi ile yaz bir başka güzel
09:55   Felaketin 20. yılı Ümraniye'de anıldı