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Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesiyle 62 öğrenci hastanelere başvurdu

Antalya'nın Kortuteli ilçesi Korkuteli Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursunda kalan 62 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

23.08.2019 11:45 Antalya'da besin zehirlenmesi şüphesiyle 62 öğrenci hastanelere başvurdu
Antalya'nın Kortuteli ilçesi Korkuteli Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursunda kalan 62 öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 62 öğrenci ilk tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Korkuteli İlçe Müftülüğü Erkek Kuran Kursunda kalan 62 öğrenci akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 34 öğrenci Korkuteli Devlet Hastanesi, 28 öğrenci ise özel bir hastaneye geldi. Öğrenciler ilk müdahalelerin ardından taburcu oldular.

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, su ve yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kuran-ı Kerim, Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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