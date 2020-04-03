Antalya'da bıçaklanan kişi öldü

Antalya 'da çıkan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde işletmesi bulunan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay T, Volkan Işık'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Işık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncay T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA