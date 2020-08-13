Antalya'da bıçaklı intihar girişimi

Antalya'da kendisine ve pazarcılara yönelik haksızlık yapıldığını iddia ederek boğazına dayadığı ekmek bıçağı ile intihara kalkışan Hayrettin O., polisin yardım etme sözü üzerine vazgeçti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Semt Pazarcıları Odası önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde yaşadığı bir sorun nedeniyle bunalıma giren Hayrettin O., oda önünde boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Boğazına dayadığı ekmek bıçağıyla cadde ortasındaki refüje oturan Hayrettin O.'yu görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen polis, güvenlik amaçlı caddeyi trafik akışına kapattı. Polisle bir süre konuşan Hayrettin O, polisten kendisini savcılığa götürmesini istedi. Polisin söz vermesi üzerine Hayrettin O., bıçağını yere atıp intihardan vazgeçti. Polis tarafından maske takılıp su verilen Hayrettin O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca Hayrettin O.'nun 2 Nisan 2018 tarihinde Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz'ü silahla yaralayan kişi olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı İsmail Öz, "Bu şahıs daha önce beni vurdu. Araya hatırlı dostların girmesiyle affettim. Şimdi yine ortaya çıktı. Birileri bana karşı kullanıyor" dedi.