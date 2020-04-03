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Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölüAntalya'da iki kişi arasında çıkan kavgada sol karın boşluğundan bıçakla yaralanan Volkan Işık (24), hayatını kaybetti.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:06
Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya 'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya'da iki kişi arasında çıkan kavgada sol karın boşluğundan bıçakla yaralanan Volkan Işık (24), hayatını kaybetti. Şüpheli Tuncay T.(38) olay yerinden kaçtı.

Olay, 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesi 15 Temmuz Şehitleri caddesinde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde işyeri bulunan Tuncay T. ile Volkan Işık arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay T., Volkan Işık'ı karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Işık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Tuncay T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Volkan Işık, Antalya, kavga, Güncel
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