Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü Antalya'da çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

03.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:44
Antalya 'da bıçaklı kavga: 1 ölü
ANTALYA - Antalya'da çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibi olan Tuncay T. ile Volkan Işık arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine, Tuncay T. Volkan Işık'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahalenin ardından Işık'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yandan, Volkan Işık'ın geçtiğimiz günlerde 50 bin TL değerindeki çalınan ayakkabılarının, bir başka iş yerinde satıldığını görünce ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri Tuncay T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Işık'ın cenazesi de yapılan otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi. Antalya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:14: İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler - Haberler 12:11: Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza - Haberler 12:11: Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor - Haberler 12:10: Gazi Meslek Lisesinden Korona virüs mücadelesi - Haberler 12:09: Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak