Antalya'da "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" Resim Yarışması

Antalya
İl Ticaret Müdürlüğünce düzenlenen "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İl Ticaret Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen ödül törenine, İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
, Aksu
Kaymakamı Aydın Ergün
, Muratpaşa
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısyoy, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Dizerkonca, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı
olarak farkındalık oluşması için her yıl "Tüketici ödülleri" yarışması düzenlediklerini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında bütün okullarda tüketici bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Dizerkonca, "Bu toplantılarda yaklaşık bin 500 öğrencimiz bilgilendirildi, çocuklarımız da bu bilgiyi aile ve çevrelerine ilettikleri için sayının katlanarak arttığını düşünüyorum. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor, bütün ilçelere gitmek için yoğun çalışma içindeyiz." dedi.
İki yıl önce göreve geldiğinde yarışmaya sadece 5 öğrencinin katıldığını vurgulayan Dizerkonca, yaptıkları çalışmalar kapsamında ise bu sayının 81'e yükseldiğini dile getirdi.
Aksu Kaymakamı Ergün ise 1995'te Tüketiciyi Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle hakem heyetlerinin oluşturulduğunu anımsattı.
Kanunun ilk yıllarındaki uygulamanın çok yavaş ilerlediğini belirten Ergün, "Vatandaşta bilinç oluşturulması, yaptırımların yetersizliği ve ayıplı malla hizmeti sunanların olaya yaklaşımı sebebiyle biraz yavaş oldu. Buna karşılık son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde istediğimiz standartlara ulaşmakta hızla ilerliyoruz. Bugün artık her hangi bir ayıplı malla karşılaştığımız da sorgusuz sualsiz şikayetler yapılıyor ve gideriliyor. Giderilmediğinde ise tüketici hakem heyetleri gerekli çalışmayı yapıyor." diye konuştu.
Teknoloji çağında internet üzerinden de milyarlarca ürünün tüketildiğine değinen Ergün, bu kapsamda Ticaret Bakanlığının da yeni düzenlemeler yaptığını kaydetti.
Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ticaret Bakanlığının Türkiye
genelinde düzenlediği 2 bin 800'e yakın resmin katıldığı yarışmada Muratpaşa ilçesi Kamile Çömlekçi
Ortaokulu öğrencisi Eray Pirhasanoğlu Türkiye üçüncüsü oldu.
Antalya, Güncel
Kaynak: AA