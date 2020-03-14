Antalya'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
14.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:10
Antalya 'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde Abdullah ve Ayşe Türen çiftinin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan Ayşe Türen de kendi imkanıyla dışarıya çıktı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Türen çifti gözyaşlarına hakim olamadı.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde Abdullah ve Ayşe Türen çiftinin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan Ayşe Türen de kendi imkanıyla dışarıya çıktı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Türen çifti gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: AA
Manşet
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