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Antalya'da bir girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği motokabini Antalya Valiliğine hediye etti

Antalya'da makine mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren girişimci Cengiz Sarıaslan, ürettiği yerli ve milli motokabini Antalya Valiliğine hediye etti.

03.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:06 Antalya'da bir girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği motokabini Antalya Valiliğine hediye etti
'da makine mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren girişimci Cengiz Sarıaslan, ürettiği yerli ve milli motokabini Antalya Valiliğine hediye etti.
Sarıaslan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Ar-Ge inovasyon proje desteğiyle, yağmurdan, darbeden ve sıcaktan etkilenmeyen motosiklet garajı üretti.
Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettiği motokabinin tamamen yerli ve milli olduğunu, ürünü Antalya'dan dünyaya kazandırmanın gurur verdiğini bildirdi.
Ürünün tüm patentlerine sahip olduğunu, yurt dışından da siparişler aldığını ifade eden Sarıaslan, ilk ihracatı Amerika'ya gerçekleştirdiklerini, yakın zamanda İngiltere, Kosova ve Avrupa'ya da ihracat yapacaklarını ifade etti.
Sarıaslan, "İlk hediyemizi Antalya Valiliğimize verdik. Kullanılan motorlar sonuçta milli servet. Bizim de onların korunmasına ve daha uzun ömürlü olmasına katkımız olsun istedik." dedi.
Yapılan çalışmayla diğer girişimcilere de örnek olmak istediklerini belirten Sarıaslan, şöyle devam etti:
"Ürettiğimiz motosiklet kabini balyoz darbesine bile dayanıklı. Kavisli yapısıyla rüzgarı kırıyor ve yağmuru üstünde tutmuyor. Nemden ve sıcaktan etkilenmeyen termodinamik yapısıyla motoru hem güvende tutuyor hem de daha uzun süre kullanılmasına vesile oluyor. İnşallah yerli ve milli üretimi artırarak istihdamı da yükseltmiş oluruz."
Valilik bahçesine monte edilen motokabini inceleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk girişimciden ürün ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Makine Mühendisi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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