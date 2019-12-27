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Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

27.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:40 Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı
'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Mine Bilben (47) ilçesi Mahallesi'nde, komşusu B.U. ile gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.U'nun bıçakla Bilben'i bacağından yaraladığı öne sürüldü.
Bilben, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilben'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Konyaaltı, Altınkum, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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