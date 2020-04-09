Antalya'da bir kişi daha çok maske üretilsin diye 60 yıllık dikiş makinesini bağışladı
Antalya'da bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha çok maske üretilebilsin diye evindeki 60 yıllık dikiş makinesini belediyeye bağışladı.
09.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:52
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, daha çok maske üretilmesi için dikiş makinesini bağışladığı belirtildi.
Belediyeyle iletişime geçen hayırseverin görevlilere teslim ettiği dikiş makinesi, her gün 8 bin maske üretiminin yapıldığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA