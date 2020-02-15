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Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan emekli kişi, evinde ölü bulundu.

15.02.2020 22:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:50Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
'da yalnız yaşayan emekli kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Muhammet Ş., akşam saatlerinde çay demlediği sırada aniden yere yığıldı. verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Muhammet Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Ş.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Ş.'nin kalp krizine bağlı olarak, hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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