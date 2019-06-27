27.06.2019 21:19
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Antalya'da bir kişi falezlerden düştü

Antalya

Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı.

Antalya 'da falezlerden düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesindeki seyir terasında alkol alan Cemil A. (53), henüz belirlenemeyen nedenle falezlerden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalığa düştü. Durumu gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiyenin yardımıyla halatlarla kayalıklara inen sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen Cemil A'ya müdahalede bulundu. Cemil A'nın kalbi, sağlık ekibinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
Sedyeye konulan yaralı, halatlarla yukarı çıkartılıp Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarma çalışmasını çevredeki turist ve vatandaşlar merakla izledi.
Kaynak: AA
Muratpaşa , Antalya , Güncel

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