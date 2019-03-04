Antalya'da Bir Kişi Otomobilinde Ölü Bulundu

Kaynak: AA

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, otomobilinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Osman A, iki gün önce emniyete kayıp olarak bildirdiği ve kendisinin de aradığı oğlu Tayfun A'nın (28) kullandığı otomobili, Kızılarık Mahallesi'ndeki bir sokakta gördü.Oğlunu sürücü koltuğunda hareketsiz bulan Osman A, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtilen Tayfun A'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.