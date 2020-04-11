Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü.

11.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:22
Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü
Antalya 'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü.
B.S.(39) Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ev arkadaşı Uğur Aydos (34) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S, tabancayla Aydos'a ateş etti.
Başından yaralanan Aydos, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydos, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eve gelen polis ekipleri şüpheli B.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Kepez, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Haber 13:54: Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası "Penguen dansı"yla taburcu edildi - Haber 13:53: Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyorlar - Haber 13:52: Karadeniz sahilinde korona virüs tedbirleri artırıldı - Haber 13:52: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan personeline teşekkür Açıklaması - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 12:50: Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler