Haberler » Güncel » Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası - Haber

Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

Antalya'nın Serik ilçesinde apse sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden kişinin dişini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

28.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:06Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası
'nın ilçesinde apse sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden kişinin dişini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Enfeksiyon sebebiyle yaşamını yitirdiği öne sürülen Durmuş Ay'ın (39), dişini çektiği iddiasıyla aranan şüpheli Hüseyin A, polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
Hüseyin A'nın ifadesinde, suçlamayı kabul etmediği, diş çekmeyi babasından öğrendiğini anlattığı ve ölen Durmuş Ay'ın sadece bir dişini kerpetenle çektiğini söylediği öğrenildi.
Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay, önceki gün halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, acil servisteki ilk müdahalede 15 gün kadar önce dişlerini çektirdiği belirlenmişti. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edilen Ay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.
Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunmuştu. Korkmaz, eski eşinin aynı anda apseli 5 dişini çektiğini ve seyyar dişçilik yaptığını öne sürdüğü Hüseyin A'dan şikayetçi olmuştu.

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı
20:46 Bolu'da 15 evi soyan hırsız adliyeye sevk edildi
20:45 Barış Pınarı'nın ilk şehidinin ismi anaokuluna verildi
20:45 Bakan Soylu: "Önümüzdeki hafta 11 Fransız DEAŞ'lıyı ülkelerine gönderiyoruz"
20:45 İstanbul'da su zammı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:27 Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:38 AK Partili İBB üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Büyükşehire ait taşınmazlar ilçe belediyelerine devredildi
28.11.2019 20:47:42