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Antalya'da bir sürücü 5 araca çarptı

Antalya'da aralarında polis aracınında bulunduğu 5 araca çarpan sürücü, serbest bırakıldı.

23.08.2019 17:40 Antalya'da bir sürücü 5 araca çarptı
Antalya'da aralarında polis aracınında bulunduğu 5 araca çarpan sürücü, serbest bırakıldı.
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sırasında sürücü biri polis 5 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kendisini araç içine kitleyerek ekiplere diren sürücü Rüya E, uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkartıldı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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