Haberler » Güncel » Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı - Haber

Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı

Antalya'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı.

21.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:30Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı
'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı. Yangın kağıtlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.20 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi, batı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Bir nakliyat firmasında şoför olarak çalışan Yalçın A., 07 CLS 43 plakalı tırına Serbest Bölge'den bobin kağıdı yükleyerek, Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Yalçın A., Kepez üstüne doğru yaklaşırken aracın motor bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladı. Neye uğradığını anlamayan sürücü, hemen tırı sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor bölümü tamamen alev almış olan tıra müdahale etti. ekipleri alevleri, 07 CLR 15 plakalı dorse bölümüne sıçramadan kontrol altına aldı. Sürücü Yalçın A. yangın sonrası büyük üzüntü yaşadı. Firma sahibi Hüseyin E. de yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yolun bir şeridini dubalarla araç trafiğine kapattı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:26 KYK Akören Yurt Müdürlüğü öğrencileri kan bağışında bulundu
11:26 Derik zeytini ödüllü yağa dönüşüyor
11:26 Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist...
11:26 Hakkari Kayak Merkezinde hedef 150 bin ziyaretçi
11:26 Akar: "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren...
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:26:30