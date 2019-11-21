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Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı

Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı Araç sürücüsü, söndürme çalışmalarını hüzünlü şekilde izlediANTALYA - Antalya'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı.

21.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:49
'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı
sürücüsü, söndürme çalışmalarını hüzünlü şekilde izledi
ANTALYA - Antalya'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı. Yangın kağıtlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay saat 16.20 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi, batı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Bir nakliyat firmasında şoför olarak çalışan Yalçın A, 07 CLS 43 plakalı TIR'ına Serbest Bölge'den bobin kağıdı yükleyerek, Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Yalçın A, Kepez üstüne doğru yaklaşırken aracın motor bölümünden biranda alevler yükselmeye başladı. Neye uğradığını anlamayan hemen TIR'ı sağla çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.İhbarla bölgeye gelen itfaiye motor bölümü tamamen alev almış olan TIR'a müdahale etti. İtfaiye alevleri, 07 CLR 15 plakalı dorse bölümüne sıçramadan kontrol altına aldı. Sürücü Yalçın A, yangın sonrası büyük üzüntü yaşadı. Firma sahibi Hüseyin E'de, çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yolun bir şeridini dubalarla araç trafiğine kapattı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı

Antalya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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