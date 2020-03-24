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Antalya'da boğulmaları önlemek için komisyon oluşturulacak

Dünyanın her yerinden turist çeken Antalya'da boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla "Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu" oluşturulması kararlaştırıldı.

24.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:40
Antalya'da boğulmaları önlemek için komisyon oluşturulacak
Dünyanın her yerinden turist çeken Antalya 'da boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla "Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu" oluşturulması kararlaştırıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla insanların serinlemek ve yüzmek amacıyla denize, göle, akarsuya girdiklerini ve zaman zaman boğulma olaylarının yaşandığını belirtti.
Suda boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla bir takım önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başkanlığında bir komisyon kurulması talimatı verdiğini bildirdi.
Karaloğlu, büyükşehir belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Gençlik ve Spor, Sağlık, DSİ 13. Bölge, Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile Liman Başkanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şubesinin yer aldığı komisyonun, güvenlik tedbirleri ve uygulamaları takip edeceğini kaydetti.
Komisyonun boğulma olaylarını önlemek için il genelindeki yüzme alanlarında uygulanacak genel kuralları belirleyeceğini ve denetimler yapacağını aktaran Karaloğlu, komisyonun her yıl nisan ve kasım aylarında ya da gerekli görüldüğü takdirde toplanacağını ifade etti.
Karaloğlu, ilçelerde de kaymakamlıklar başkanlığında ilçe komisyonları oluşturulacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, turist, Güncel

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