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Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulunduANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu.

18.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:02
Antalya 'da boş arazide erkek cesedi bulundu
ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu. Yanında enjektör bulunan cesedin, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1123 Sokak'ta boş arazide hareketsiz yatan erkeği görenler, saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamazken, 35 lira para, bir adet çakmak ve kullanılmış bir enjektör bulundu.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Antalya’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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