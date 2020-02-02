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Antalya'da boş bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'da boş bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, çevre binalardaki vatandaşları korkuttu.

02.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:50Antalya'da boş bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
'da boş bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, çevre binalardaki vatandaşları korkuttu.
ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi'nde, kullanılmayan bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında, maddi hasar meydana geldi.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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