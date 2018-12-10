Antalya'da Bu Yıl 30 Ülkeden 120 Bin Kişi Golf Oynadı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Son yıllarda golf turizminin gözde bölgelerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişinin geldiği bildirildi.Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.Akdeniz iklim kuşağında bulunan Antalya'nın golf sporu için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Şahin, bu sporun, turizmi 12 aya yaymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan golf sezonunun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini ifade etti.Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin'den Güney Kore'ye, Japonya'dan Rusya'ya ve Ukrayna'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya'ya golf oynamak için insanların geldiğini belirten Şahin, "Bu yıl Antalya'da yaklaşık 30 ülkeden 120 bine yakın golf oyuncusunu misafir ettik. Gelir anlamında yaklaşık 125 milyon avro katma değer yarattı." dedi.Dünya genelinde yaklaşık 60-65 milyon civarında amatör golf oyuncusu bulunduğunu kaydeden Şahin, sadece Amerika kıtasında 27-30 milyon, Japonya'da 10 milyon, Güney Kore'de 5 milyon kadar golf oyuncusu bulunduğunu dile getirdi. Şahin, "Avrupa'da, özellikle de Kuzey Avrupa'da kış döneminde kar, yağmur ve soğuk başlayınca, ülkemiz Akdeniz çanağında ılıman iklimiyle golf sporcuları tarafından tercih edilmektedir. Eylül ayında başlayıp mayıs sonuna kadar süren bir turizm hareketini gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.Kişi başı harcama bin avronun üzerindeGolf turizminin konaklamanın yanında artı değer yarattığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:"Golf oynamak için gelenler konaklamanın yanında golf sahası için de ödeme yapmaktadır. Bir oyun golf oynamanın bedeli Belek bölgesinde ortalama 150-165 avro. Bir golf oyuncusu bir haftada ortalama 4-5 oyun satın alıyor. Bu nedenle getirisi diğer turistlere göre daha fazla. Golf oynamak amacıyla gelenlerin kişi başı harcaması bin avronun üzerinde. Belek'te halen 16 golf sahası mevcut. Bölgede 2012 yılında 550 bin round oyunumuz vardı. Sonraki yıllarda bu rakam düştü. 2018'de bu sayılara turist sayısının da artmasıyla yaklaştık. 2019 hedefimiz ise 2012 rakamlarını, yani 550 bin round oyunu geçmek."Halen yurt dışından yıllık 120 bin kişinin golf oynamak için Antalya'ya geldiğini belirten Şahin, bu sayının daha yukarılara çıkabilmesi için yeni golf sahası yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi.6 yıldır Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyleyen Şahin, söz konusu turnuvada dünyanın en iyi golf oyuncularının ağırlandığını, golf oyuncularının hepsinin de çok memnun ayrıldığını sözlerine ekledi.