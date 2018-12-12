Antalya'da "Büyük Aşıkların Sonuncusu" Oyunu Tanıtıldı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde "Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı oyunun prömiyeri öncesi, tanıtımı yapıldı.
Alanya Kültür Merkezinde (AKM
), Neil Simon'nun yazdığı, yönetmenliğini ise Murat Atak'ın üstlendiği oyunun prömiyeri öncesi, gazeteciler için kısa bir gösterim yapıldı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, Alanya Belediyesi
'nin tiyatro etkinliklerinin önemli bir noktaya geldiğini söyledi.
Bunun kendilerine büyük bir haz ve mutluluk verdiğini anlatan Yücel, "Alanya'da yıllık 30 bin kişi tiyatro izliyor. 300 bin nüfuslu bir yerde her 10 kişiden biri tiyatro müdürlüğümüzden hizmet alıyor, buradaki tüm seanslara da katılıyor. Bu hafta da gösterime giren oyunumuz başlayacak. Tüm halkı davet ediyorum." dedi
Çarenin kötü alışkanlıklarda olmadığını göstermek istiyorlar Yönetmen
Murat Atak da cuma akşamının "Büyük Aşıkların Sonuncusu" ile çok özel olacağını dile getirdi.
Yeni bir oyunla seyircilerin karşısına çıkacaklarını anlatan Atak, şunları kaydetti:
"Ülkemizde de maalesef bazı mutsuzlukların çaresi alkolde, uyuşturucuda, antidepresan haplarda aranmakta. Oyun özünde küçük bir çapkınlık hikayesiyken, aslında dağılmak üzere olan küçük aile yapısını nasıl ayakta tutarızın, mücadele vermeye çalışırken de insanların kötü alışkanlıklar edinmesiyle ilgili. Bu konuda zannediyorum ki tüm Türkiye
'nin bu tür oyunlara ihtiyacı var. Çarenin bunlarda olmadığını göstermek için. Biz de tiyatro olarak görevimizi yapıp halkımızı bir kez de sahneden uyarmakta yarar görüyoruz."
Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da 2018'i büyük bir oyunla kapatacaklarını ifade etti.
2019 yılında yeni bir oyun daha sahneye koyacaklarını belirten Çinal, "Seyircinin ilgisi olağanüstü. Oyunlarımız 15-20 oyundan sonra bile hala dolu olarak oynamaya devam ediyor. Yeni oyunumuza tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.
Oyun, 14 Aralık
saat 20.00'de sahnelenecek. Oyunda Barney'i Burak Kaya
, Elaine'yi Birke Muratal ve Bobbi'yi Beyza Ergezer, Jeanet rolünü ise Aysel Özdemir canlandırıyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:04