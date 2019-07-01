01.07.2019 21:23
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Antalya'da "büyük operasyon" merak uyandırdı

Antalya

Antalya'da kentin bazı noktalarındaki reklam panolarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Antalya'da büyük operasyon" yazıları merak uyandırdı.

Antalya 'da kentin bazı noktalarındaki reklam panolarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Antalya'da büyük operasyon" yazıları merak uyandırdı.
Kentin işlek caddelerinde yer alan bazı reklam panolarında ve açılan sosyal medya hesaplarında "Antalya büyük operasyona hazırlanıyor. 11 bin polis ve jandarma 4 Temmuz günü şehirde büyük bir operasyon gerçekleştirecek" ifadeleri, karşılaşanların dikkatini çekiyor.
Kentte 4 Temmuz'da yapılacağı söylenen "Büyük Operasyon"a ilişkin açılan bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlara, meraklı vatandaşlar da yorumlarıyla sorular yöneltti. Bazılarının "Operasyon yapılırken gizli tutulması gerekmiyor mu?", "11 bin polis ve jandarma yazıyor ama ne operasyonu?" sorularını yönelttiği yorumlarda, kimi Antalyalılar tahminlerini kimi de başarı dileklerini iletiyor.
Valilik kaynaklarından, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde jandarma ve emniyet unsurlarının da katılacağı söylenen "büyük operasyonun" bir tür farkındalık oluşturma etkinliği olduğu öğrenildi.
Herhangi bir detay paylaşılmayan çalışmanın trafik odaklı olduğu düşünülüyor.
Kaynak: AA
Jandarma , Antalya , Güncel

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