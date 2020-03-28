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Antalya'da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyor

Antalya'da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkamaya devam ediyor.

28.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:41
Antalya 'da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile gece 22 personel iki arazöz ile gündüz ise 225 personelle cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte ve temizliklik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile koruma tedbirlerini her gün daha da artıran ekipler, kent merkezini didik didik ilaçlı suyla yıkıyor.
24 SAAT DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Meltem Mahallesi, Defterdarlık Bulvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Caddesi, Konyaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi, Güllük Anafartalar Caddesi, Kapalıyol, Mark Antalya önü, Karaoğlan Parkı, Yıldız Caddesi, Kazımkarabekir Caddesi, Tonguç Caddesi, Teomanpasa Caddesi, Abdi İpekci Caddesi ve Şarampol Caddesi, SGK Kavşağı ve diğer bölgelerle, ilçeler, gece 22 personel iki arazöz ile gündüz ise 225 personel ile dezenfekte ediliyor.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektan ile cadde ve meydanlar korona salgınına karşı bol bol yıkanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgının yayılmasını önlemek adına belediye olarak gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Böcek, "Antalyalı hemşerilerimizle birlikte üzerimize düşeni yapıyoruz. Birlikte başaracağız. Gece vatandaşlarımız uyurken biz sokakları dezenfekte ediyoruz. Gönülleri rahat olsun. ASAT tarafından ürettiğimiz dezenfektan ilaçlı suyla bol bol yıkıyoruz. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da evinde kalarak kendi önlem ve tedbirlerini alırsa bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Yeter ki siz evde kalın. Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın" diye konuştu.
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Antalya’da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhittin Böcek, Koronavirüs, Antalya, Güncel

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Antalya'da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyor

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