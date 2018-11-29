29 Kasım 2018 Perşembe 12:53



29 Kasım 2018 Perşembe 12:53

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenlenecek.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen festivalin 8-9 Aralık'ta Antalya Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.Açıklamada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festivalle, Meksika kültürünü tanıtılmasının, iki ülke arasında sosyal ve kültürel diyalog oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.Festival kapsamında 8 Aralık'ta "Paramparça Aşklar ve Köpekler", "Cabos'u Öldürmek", 9 Aralık'ta ise "Kişniş ile Maydanoz" ve "Canımı da Al" filmlerinin izlenebileceği kaydedilen açıklamada, tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı bildirildi.